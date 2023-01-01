Циклон, засыпавший Москву снегом, добрался до Перми В столице за сутки выпало треть месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Зона сильного снегопада юго-западного циклона, который вчера засыпал снегом Москву, добралась до Перми. Сильный снег в краевом центре продолжится как минимум до полудня, затем осадки прекратятся. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Напомним, в Москве в воскресенье циклон Оливер (редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии) принёс максимальное для 3 декабря количество осадков за последние 145 лет метеонаблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Всего же в столице менее чем за сутки выпало около трети месячной нормы осадков.

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