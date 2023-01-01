Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Свободный театр современного танца меняет в Перми площадку Коллектив Ксении Малининой начинает работать с «Балетом Евгения Панфилова» Поделиться Твитнуть

балет «reКонструкция» (12 +) / фото: Александр Филимонов

Свободный театр современного танца (СТСТ) 18 и 19 декабря впервые выступит на сцене театра «Балет Евгения Панфилова». На протяжении последних полутора лет коллектив работал на «Сцене-Молот», однако, как пояснила руководитель СТСТ Ксения Малинина, у малой сцены Театра-Театра собственный плотный график, в который трудно встроиться, поэтому СТСТ выступал реже, чем хотелось бы. К тому же, по словам худрука театра, зал «Сцены-Молот» не совсем подходит для хореографии: уже с третьего-четвёртого ряда зрители не видят ног танцовщиков.

«Новый зал «Балета Евгения Панфилова» специально создан для современного танца, – отмечает Ксения Малинина. – Я просто влюбилась в эту площадку!»

Вместимость новой сцены «Балета Евгения Панфилова» – 116 мест, это ненамного меньше, чем в «Сцене-Молот». Спектакли 18 и 19 декабря станут тестированием новой площадки, и если всё пройдёт успешно, зал во Дворце молодёжи станет точкой сосредоточения современного танца в Перми.

Поклонникам Свободного театра современного танца стоит обратить внимание, что билеты на спектакли этого коллектива больше не будут продаваться на сайте Театра-Театра. Их можно купить только на сайте СТСТ.

18 и 19 декабря театр представит лучшие работы последних лет – одноактные балеты «reКонструкция» (12+) и «Провинция – столица» (16+). Первый из них вошёл в параллельную программу Дягилевского фестиваля, а второй – в лонг-лист «Золотой маски».

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