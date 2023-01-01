Доходы Пермского края от использования лесов составили почти 1,9 млрд рублей Таковы данные за 9 месяцев 2023 года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За 9 месяцев 2023 года доходы Пермского края от использования лесов составили почти 1,9 млрд руб., что позволило региону удержать первое место по «лесным» доходам в Приволжье. "Лесные" доходы Прикамья составляют более 28% от общего объёма поступлений в ПФО. Об этом сообщает Рослесинфорг.

Пермский край находится в числе пяти регионов Приволжского федерального округа, которые продемонстрировали рост доходов от использования лесных ресурсов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как отметил Евгений Большаков, директор пермского филиала Рослесинфорга, более половины данной суммы (свыше 977 млн руб.) осталось в бюджете региона.

Основная часть доходов связана с арендой участков, предназначенных для добычи древесины, — в Пермском крае это более 90%. Также поступают средства от участков, предназначенных для организации отдыха и туризма, изучения недр и добычи полезных ископаемых, а также строительства инфраструктуры и линейных объектов.

Доходная часть за текущие 9 месяцев превысила расходную. Регионы тратят средства на восстановление лесов, закупку специальной техники для лесоводства и пожарной защиты, формирование резерва лесных семян, уход за лесными культурами, молодняком, на борьбу с вредителями и лечение деревьев.

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