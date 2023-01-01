В ноябре спрос на персонал в Пермском крае вырос на 43% Кадровый голод ощущается и в России в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ноябре 2023 года количество актуальных вакансий достигло 19,7 тыс. (+43% по сравнению с ноябрём 2022 года). Об этом сообщает hh.ru.

При этом по сравнению с октябрём 2023 года спрос на персонал снизился на 1%. Это сезонное снижение, отмечают эксперты. Оно характерно для конца года, периода приближения длинных праздников, и происходит практически во всех сферах. Данные же год к году свидетельствуют о крайне большой потребности рынка труда в новых кадрах. Причём относится это не только к Прикамью, но и к стране в целом.

В ноябре 2023 года наблюдалось наибольшее количество вакансий в следующих профессиональных сферах: «рабочий персонал» — 26% предложений, «продажи, обслуживание клиентов» — 23%, «производство, сервисное обслуживание» — 21%, «строительство, недвижимость» — 19% и «транспорт, логистика, перевозки» — 13%.

Если рассматривать цифры в динамике, то в профессиональной сфере «домашний, обслуживающий персонал» было зарегистрировано на 85% больше вакансий, чем годом ранее. Кроме того, наблюдался значительный рост спроса на сотрудников в сферах «управление персоналом, тренинги» (+82%), «туризм, гостиницы, рестораны» (+80%), «высший и средний менеджмент» (+78%) и «административный персонал» (+68%).

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