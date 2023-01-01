Максим Артамонов На трассе Пермь—Екатеринбург авария привела к пробке в 24 км В ДТП пострадали два человека Поделиться Твитнуть

На 77-м километре трассы Пермь—Екатеринбург 3 декабря произошло ДТП с участием двух грузовиков и одной иномарки, во время которого пострадали два человека (1974 и 1967 г.р.), находившиеся в иномарке. Об этом сообщается на официальной странице МБУ «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» ВКонтакте.

Уточняется, что столкнулись два большегруза Reno и MAN и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser.

Спасатели и пожарные, прибывшие на место происшествия, помогли извлечь из внедорожника одного пострадавшего. Другой был извлечён до приезда экстренных служб. После этого их передали медикам и доставили в Кунгурскую больницу.

По данным 59.ru, в результате аварии образовалась пробка длиной 24 км. На автодороге было организовано реверсивное движение.

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