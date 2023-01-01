Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл в Ижевске
Это не позволило пермской дружине вернуться на первое место в турнирной таблице
Выездную серию игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» начал с матча в столице Удмуртии. Соперником стала местная «Ижсталь». Матч прошёл в упорной борьбе и всё решилось на последних секундах встречи. Итог поединка 2:4 в пользу хозяев льда.
Голы в составе пермской хоккейной команды забили Денис Дюрягин и Роман Ивашов.
Таким образом «Молот» упустил возможность вернуться на первое место турнирной таблицы и сейчас находиться на второй позиции.
9 декабря пермский клуб проведет следующую игру в чемпионате. Она состоится в Барнауле, соперником будет ХК «Динамо-Алтай».
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