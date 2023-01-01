«Парма» обыграла столичный клуб МБА Это шестая победа пермской баскетбольной команды в чемпионате страны Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ «Парма» на домашней арене в упорной борьбе одолела БК МБА. ​ Поединок прошёл в упорной борьбе и завершился со счётом 77:56 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал Айзея Риз. В активе форварда «Пармы» 22 очка. Так же в составе хозяев площадки отличились ​ ​ Би Джей Джонсон, который сделал дабл-дабл (15 очков + 12 подборов) и Ричард Соломон 12 набранных очков и плюс 8 подборов.

В итоге подопечные Евгения Пашутина одержала шестую победу в 14 матчах. В турнирной таблице у них девятое место в турнирной таблице.

Следующая игра для пермской команды пройдет так же в родных стенах. В среду в Пермь приедет «Локомотив-Кубань».

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