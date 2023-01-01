Пермскую оперу «Человеческий голос» 3 декабря покажут онлайн Начало трансляции в 19 часов Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 3 декабря, в 19:00 по пермскому времени начнётся онлайн-трансляция из Пермского театра оперы и балета им. Чайковского премьеры этого сезона — оперы Пуленка «Человеческий голос» (16+) с Надеждой Павловой в главной партии. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

«Это было непросто. В первую очередь технически. Но мы всё же придумали, как сделать онлайн-трансляцию оперы «Человеческий голос»!» — сообщает тг-канал театра.

Трансляция пройдёт на официальной странице театра ВКонтакте, сайте permopera.ru, YouTube-канале театра и будет доступна для просмотра сутки.

Напомним, премьера оперы «Человеческий голос» состоялась в Перми в октябре.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.