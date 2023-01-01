ГИБДД опубликовала фото с места смертельной аварии под Краснокамском В ДТП погиб житель Удмуртии Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского края

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на 474-м километре трассы М7 «Волга». происшествие случилось недалеко от Краснокамска Пермского края.

Сообщается, что авария произошла около 13:30 2 декабря. Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Удмуртии 1963 г. р. двигался по направлению к Нытве. При перестроении в левый ряд водитель допустил касательное столкновение с двигавшимся попутно большегрузом «Мерседес». От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ». В результате шофёр автомобиля «Лада» погиб на месте.

Инспекторы опубликовали фотографию того, что осталось от легкового автомобиля после аварии.

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