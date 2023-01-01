Алёна Бронникова В Пермском крае создан оргкомитет по подготовке к 600-летию Соликамска Возглавил его губернатор региона Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае создан региональный организационный комитет по подготовке и проведению празднования 600-летия основания Соликамска. Соответствующий указ губернатора от 30 ноября размещён на сайте краевого правительства.

Согласно документу, комитет создан для координации деятельности органов региональной власти, представителей бизнес-сообщества и других организаций, которые будут принимать участие в подготовке и проведении юбилея и взаимодействия с предприятиями и общественностью. В его задачи будут входить разработка предложений и конструктивных подходов к организации праздника, оперативное рассмотрение связанных с этим вопросов и привлечение предпринимателей в сфере культуры и науки. Заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал.

Председателем оргкомитета стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, его заместителями назначены зампред правительства региона Алексей Дёмкин и, по согласованию, глава Соликамска Евгений Самоуков, секретарём (тоже по согласованию) — руководитель проектов администрации Соликамского ГО Василина Габерман.

В состав оргкомитета вошли 25 чел., в том числе, заместители председателя краевого правительства Андрей Алякринский, Андрей Кокорев, Дмитрий Самойлов и Алексей Черников, первый первый вице-премьер Ольга Антипина, министр по туризму Юлия Ветошкина, и.о. заместителя руководителя Администрации губернатора Константин Лызов, министр культуры Алла Платонова, министр территориального развития Светлана Усачёва и зампред правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

Отмечается, что по согласованию в список будут включены депутаты заксобрания Эдуард Аветисян, Павел Кузьмин и Алексей Мельников, председатель Соликамского краеведческого общества Михаил Богданов, гендиректор АО «Соликамский завод «Урал» Сергей Богданов, главный редактор газеты «Наш Соликамск» Сергей Володин, гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Руслан Димухамедов, депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Ирина Ивенских, глава ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, председатель думы Соликамского г.о. Игорь Мингазеев, архиепископ Соликамский и Чусовской Владимир Остапенко (Зосима), генеральный продюсер ООО «Соль-ТВ» Наталия Попова, директор ООО «Завод металлических изделий» Серафим Садков и председатель КСП Геннадий Тушнолобов.

Празднование 600-летия основания города Соликамска пройдёт в 2030 году.

В ноябре на заседании краевого правительства Светлана Усачёва рассказала о выделении дополнительных средств из бюджета региона на строительство и ремонт ключевых объектов города. Дмитрий Махонин попросил её организовать поездку, чтобы посетить эти объекты, а также анонсировал проведение в Соликамске оргкомитета в связи с подготовкой к юбилею города.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.