Максим Артамонов На развитие Березников и Соликамска из краевого бюджета дополнительно выделят 705 млн рублей Эти деньги планируется потратить на благоустройство, капремонт и реконструкцию зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На развитие общественных пространств и благоустройство в Березниковско-Соликамской агломерации власти намерены потратить дополнительно 705 млн руб. Об этом на заседании краевого правительства сообщила министр территориального развития Прикамья Светлана Усачёва.

По словам чиновницы, в 2022-2023 года на реализацию этих планов было выделено порядка 750 млн руб. Деньги направили на благоустройство территорий и общественных пространств, ремонты школ и детских садов.





«С целью дальнейшего развития этих территорий предлагается внести поправки в бюджет Пермского края для выделения дополнительных средств этим территориями на 2024-2025 года в объёме порядка 700 млн руб.», — сообщила Усачёва. Из них 525 млн планируется выделить Березникам и 180 — Соликамску.

Из доклада Светланы Усачёвой





В частности, в Березниках будут благоустроены территории детских садов, капитально отремонтированы кровли трёх школ, а Березниковский драматический театра приобретёт обновлённое пространство в бывшем кинотеатре «Авангард». Кроме того, обновится и спортивная инфраструктура — капитально будет отремонтирован бассейн спортивной школы «Кристалл». Продолжится благоустройство комплекса «Усолье строгановское, пояснила Усачёва.





В Соликамском городской округе продолжится благоустройство детских садов, тротуаров и дворовых пространств. Будет капитально отремонтирована художественная школа, завершится второй этап ремонта многофункционального Молодёжного центра. Запланированы работы по устройству лыже-роллерной трассы.





После доклада чиновницы губернатор попросил «максимально оперативно с депутатами отработать этот вопрос» и проголосовать за соответствующие поправки на пленарном заседании на втором чтении бюджета.





Также Дмитрий Махонин попросил организовать поездку в Березники и Соликамск, чтобы посетить ключевые объекты, которые планируется отремонтировать. В Соликамске также будет проведён оргкомитет в связи с подготовкой к 600-летию города.

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