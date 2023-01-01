Скончалась многолетний организатор конкурса вокалистов «Пермская Романсиада» Похороны Натальи Бельтюковой пройдут 4 декабря Поделиться Твитнуть

Наталья Бельтюкова / фото: permmc.ru

Ушла из жизни председатель правления Пермского краевого музыкального общества, заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова, об этом сообщает perm.aif.ru сообщили в Пермском музыкальном колледже.

«Выпускница Пермского музыкального училища (колледжа), она ревностно, а порой и мужественно берегла традиции музыкальной и хоровой культуры Пермского края. Именно благодаря ее усилиям и хлопотам сохранились в Прикамье большие хоровые ассамблеи, которые выросли в хоровые соборы памяти А.Д.Городцова, объединяющие лучшие профессиональные и любительские творческие силы региона. Под крылом Пермского музыкального общества в городе проводились большие новогодние хоровые балы», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте института культуры.

Отмечается, что Наталья Бельтюкова много лет была «настоящим ангелом-хранителем для Академического хора «Млада» и его художественного руководителя Ольги Выгузовой».

Но главным делом жизни Натальи Бельтюковой стал Краевой фестиваль-конкурс вокалистов-любителей «Пермская Романсиада», который недавно отметил 25-летие.

Прощание с заслуженным работником культуры РФ состоится в понедельник, 4 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.