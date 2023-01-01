Более 17 тыс. заявок на технологическое присоединение поступило в пермский филиал «Россети Урал» за 11 месяцев 2023 года Поделиться Твитнуть

В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» подвели промежуточные итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям. За 11 месяцев 2023 года было подано 17 237 заявок, суммарная мощность заявок составила 924 МВт. Среди новых заявителей на подключение к электросетям такие объекты как ОАО «Губахинский кокс»», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Специализированный застройщик ПГС», ООО «СЗ Карпинский» и другие.

Всего в работе у энергетиков пермского филиала ПАО «Россети Урал» на сегодня 6 204 договоров, из которых 82% — это обязательства перед жителями региона, которые подключают малые объекты, частные жилые дома мощностью до 15 кВт. Остальные обязательства по заявкам свыше 150 и 670 кВт. Речь идет о среднем и крупном бизнесе.

На конец 2023 года специалисты «Россети Урал» в Пермском крае ожидают поступление еще порядка более 1 тысячи заявок на технологическое присоединение.

Самый большой прирост заявок на ТП отмечается в зоне ответственности производственного отделения Пермские городские электрические сети филиала «Пермэнерго». На данной территории за 11 месяцев 2023 года было зафиксировано 5 085 обращений на присоединение к электрическим сетям, что на 11% выше аналогичного периода прошлого года. Специалисты «Россети Урал» отмечают, что повышенному спросу на услугу технологического присоединения к электросетям способствовало интенсивное развитие территорий — строительство новых жилых домов, больниц, станций связи.

В «Россети Урал» отмечают, что в целом по компании наблюдается снижение динамики заявок категории до 15 кВт, которые ранее относились к льготным. Но если рассматривать пригородные территории Екатеринбурга, Челябинска и Перми то здесь наблюдается высокий спрос на технологическое присоединение в виду развития ИЖС.

Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям, постоянно совершенствуют клиентские сервисы. Прием заявок на технологическое присоединение осуществляется через единый федеральный сервис Портал-ТП.РФ. Также же клиенты всегда могут получить консультации по заявке на ТП по телефону Центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

Объективной причиной отклонения от сроков исполнения договоров ТП также остается нерешенность проблемы в оформлении разрешительной документации при строительстве электросетевых объектов. Особенно когда речь идёт о прохождении через земли частных собственников. Энергетики часто сталкиваются с манипуляциями со стороны владельцев земельных участков, которые требуют колоссальные деньги за выкуп земли или за ее аренду, которые не соответствуют рыночным условиям. В таких случаях ставятся практически «на стоп» вопросы согласования прохождения электросетевой инфраструктуры.

Специалисты «Россети Урал» также подчеркивают, что потребители должны корректно использовать энергомощности в соответствии с заявленным уровнем по технологическому присоединению. В случае, если клиент фактически превышает заявленную по договору мощность, срабатывают защиты на приборе учета, подача электроэнергии приостанавливается. Когда уровень потребления возвращается к заявленным в документах — энергия вновь подается. Это вынужденная превентивная мера энергетиков, чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение клиентов, которые не нарушают нормативы. Если мощности по договору ТП недостаточно, то клиенту необходимо как можно скорее подавать заявку на ее увеличение. Это можно сделать через Портал-тп.рф.

Для того, чтобы правильно высчитать заявляемую мощность при технологическом присоединении, можно воспользоваться специальным сервисом — онлайн-калькулятором на сайте компании.









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