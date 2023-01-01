Осень 2023 года в Перми стала самой тёплой за 100 лет Средняя температура превысила +5 градусов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Средняя температура осени 2023 года в Перми составила +5,3˚, что на 2,5˚ теплее климатической нормы и почти на 3,5˚ теплее среднего значения за весь период метеорологических наблюдений. В итоге нынешняя осень в краевом центре стала самой тёплой за 100 лет. Лишь один раз в истории наблюдений (в 1923 году) средняя температура осени была выше нынешней (+5,8˚), и, что характерно, случилось это ещё до начала современного глобального потепления. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Нынешней осенью было несколько мощных волн тепла: с середины сентября по 8 октября температура воздуха была выше нормы в среднем на 4˚; короткое, но интенсивное потепление наблюдалось в тёплом секторе юго-западного циклона 15-16 октября с температурой воздуха выше нормы на 8-10˚ и суточным рекордом тепла 16 октября, и, наконец, последняя пятидневка ноября оказалась теплее нормы более чем на 7˚, с повышением дневной температуры 27 ноября на юге края до +5,8˚ при малооблачной погоде.

Два из трёх осенних месяцев (сентябрь и ноябрь) были очень тёплыми, с отклонением температуры от нормы на 3-4˚. При этом сентябрь занял по теплу третье место (а на севере края — второе место) за весь период инструментальных наблюдений.

Переход температуры воздуха через 0˚ в сторону понижения (начало метеорологической зимы) состоялся 17 ноября, на три недели позже нормы. При этом в последние 13 дней ноября средняя температура воздуха была ниже -5˚, что обычно соответствует устойчивым морозам и интенсивному накоплению снега. Снега выпало действительно много (до 60 мм осадков за декаду), а высота снежного покрова к концу ноября в южной части края достигла 30-36 см, что значительно больше нормы для этого периода.

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