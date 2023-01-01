В массовом ДТП в Пермском крае погиб водитель легкового автомобиля Причиной аварии стал запрещённый обгон Поделиться Твитнуть

ГИБДД Пермского края

Как сообщили в ГИБДД Пермского края, 30 ноября в 20.50 на автодороге М-7 Волга (на участке Ижевск—Пермь) произошло массовое ДТП с участием трёх большегрузов и легковушки. В результате аварии один человек погиб.

Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения жертвой происшествия. Водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на 414 км трассы начал совершать обгон в зоне действия запрещающего манёвр знака. Выехав на полосу встречного движения, шофёр допустил лобовое столкновение с фурой «Вольво», после чего столкнулся с полуприцепом автомобиля «Сетрак», который обгонял, а затем врезался в металлическое ограждение. Кроме этого, «Вольво» после столкновения с легковым автомобилем протаранил КамАЗ.

В результате ДТП водитель «Ниссан Кашкай» погиб.

По факту дорожно-транспортного происшествия продолжается проверка.

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