В Пермском крае одиночные пикеты приравняли к митингам Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Депутаты заксобрания Прикамья утвердили изменения в региональный закон об уведомлении о проведении публичных мероприятий. Как заявил первый замруководителя администрации губернатора Леонид Политов, изменения нужны, чтобы привести краевое законодательство в соответствие с федеральным.

Согласно поправкам, теперь одиночные пикеты могут быть признаны митингами, к примеру, если речь идёт о серии пикетов, проводимых людьми поочерёдно, при условии единого замысла с целью формирования общественного мнения и общей организации акции.





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