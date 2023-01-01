Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 4,3% Самый большой рост зафиксирован в обрабатывающих производствах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае индекс промышленного производства в январе-октябре 2023 года вырос по сравнению с АППГ на 4,3%. Если сравнивать октябрь этого года с тем же месяцем года прошлого, то рост составил 11,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «добыча полезных ископаемых» в октябре 2023 года к октябрю 2022-го поднялся на 2,1%, а при сравнении периодов с января по октябрь — вырос на 1,1%.

Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в октябре 2023 года поднялся по сравнению с АППГ до 118,6%, а в январе-октябре 2023-го — до 107,2%.

Что касается направления «обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в октябре по сравнению с АППГ составил 106,4 %, в январе-октябре 2023-го — 100,4%.

Индекс производства в «водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в октябре в сравнении с АППГ на 7,2%, а в январе-октябре увеличился на 2,9%.

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