Фильм пермского режиссёра попал на платформы Netflix и Apple TV+ Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Иллюзии" (16+)

Фильм «Иллюзии» (16+) пермского режиссера Николая Гостюхина теперь доступен на платформах Netflix и Apple TV+. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на тг-канал независимого театрального бюро PROCESS. Картина также доступна для просмотра на Google Play и на Amazon Prime Video.

Съемки фильма проходили на «Часовом заводе» в Перми в 2020 году. В одной из главных ролей в «Иллюзиях» снялась актриса Коми-Пермяцкого драмтеатра Ксения Отинова, известная благодаря своей работе в сериале «Территория». В картине также играет Александр Смирнов. Фильм был снят по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева.

Николай Гостюхин – сценарист, режиссер и кинокритик, выпускник кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ.

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