Пермяк Евгений Торсунов стал победителем Национальной спортивной премии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермяк Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии 2023 года в категории «Преодоление» как лучший спортсмен. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлёвском дворце.

Торсунов является заслуженным мастером спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «лёгкая атлетика». Он имеет титулы чемпиона мира, победителя Паралимпийских игр в Токио 2020 года, а также триумфатора Летних игр паралимпийцев «Мы вместе — спорт». Более того, Торсунов является рекордсменом мирового класса в прыжках в длину.

Евгений Торсунов тренируется у заслуженного тренера России Татьяны Лодочниковой.

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