В Перми выявлено 287 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 10 месяцев 2023 года власти Перми обнаружили 287 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах города. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии.

236 недвижимых объектов уже зарегистрировано в качестве муниципальной собственности. Среди них проезд от Бродовского тракта до дома № 47 на ул. Ландышевой, автодорога по ул. Чусовской от ул. Чусовской, 2 до лодочной базы «Вихрь», сети горячего водоснабжения от котельной по ул. Лепешинской, 3 до здания детского сада «Конструктор успеха» по ул. Машинистов, 43а и другие объекты.

После признания права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество оно передаётся на содержание и техническое обслуживание соответствующим организациям, которые будут заниматься ремонтом и поддержанием имущества в должном состоянии.

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