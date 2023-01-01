Андрей Стрельцов «Парма» победила «Динамо» из Владивостока в первом матче на Кубок страны Ответная игра пройдёт 27 декабря во Владивостоке Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Старт подопечных Евгения Пашутина в розыгрыше Кубка России начался матчем с владивостокскими «динамовцами». Первый поединок в Перми остался за «Пармой» 91:76.

На этой стадии турнира в матче могли участвовать только два легионера. Они и принесли успех пермскому клубу. Би Джей Джонсон набрал 30 очков, а также сделал 3 подбора и 3 перехвата. У Айзея Риза в активе 26 очков, 8 передач и 2 перехвата.

Теперь «Парму» ожидает ответный матч 1/8 Финала Кубка России, который пройдёт 27 декабря уже во Владивостоке.​

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