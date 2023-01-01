Доля застрахованного поголовья сельхозживотных в Прикамье достигла 53% Благодаря господдержке животноводы региона с начала года застраховали 7,9 тыс. условных голов скота Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается положительная динамика страхования поголовья сельскохозяйственных животных. Как сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Прикамья, доля застрахованного поголовья в общем числе животных на данный момент составляет 53%. С начала 2023 года застраховано 7,9 тыс. условных голов на сумму почти 90 млн руб.

В региональном минагро отметили, что в последние годы за счёт поддержки из бюджета количество агропредприятий, страхующих сельскохозяйственных животных, выросло на 30%. Господдержка позволяет значительно удешевлять агрострахование: сельхозпроизводители региона получают возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, в размере 50%. Субсидии по этому направлению господдержки предусмотрены из федерального и краевого бюджетов и в следующем году.

Кроме того, для стимулирования страхования Минсельхоз РФ предусмотрел повышающий коэффициент по ряду направлений господдержки. То есть, если сельхозпроизводитель застраховал, например, молочное поголовье животных, при компенсации части затрат из бюджета будет применён повышающий коэффициент. В Прикамье тоже действует эта норма. Такой мерой поддержки пользуются сельхозпредприятия как с юга края, так и из северной части региона, например, из Большесосновского, Кунгурского, Ординского, Карагайского, Кишертского округов.

«Агрострахование — важный элемент снижения рисков при деятельности сельхозпредприятий. Поддержка из бюджета в этом направлении создаёт определённые условия для обеспечения стабильности работы агропредприятий Прикамья», — отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

В сегменте сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в области животноводства сейчас работают четыре страховые организации: ПАО «САК «Энергогарант», АО СК «РСХБ-Страхование», СПАО «Ингосстрах» и ООО СК «Сбербанк Страхование».

Заявочная кампания 2024 года на возмещение части затрат по агрострахованию по направлению «животноводство» начнётся с апреля. Заявки можно подавать на грант «Агростартап» для начинающих фермеров, который реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», на субсидирование затрат на ввод в оборот неиспользованных земель, на компенсацию части расходов на приобретении в лизинг сельхозтехники и покупку кормов для КСР и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.