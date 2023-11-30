В Прикамье обсудили вопросы подготовки кадров для предприятий региона Ожидается, что в решении этой задачи поможет создаваемый в краевой столице межвузовский кампус Поделиться Твитнуть

На площадке Пермского инженерно-промышленного форума прошёл круглый стол по развитию кадров. Участники обсудили, как благодаря новым подходам промышленников Прикамья меняются суть инженерных специальностей, формат труда на заводах и фабриках, инструменты для взращивания и развития специалистов.

Один из примеров эффективных подходов к развитию кадрового капитала продемонстрировало ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Директор по организационному развитию и управлению персоналом предприятия Ольга Злобина отметила, что выстраивать отношения с потенциальным сотрудником нужно с младших классов и сопровождать будущего инженера на протяжении всего обучения, используя различные меры стимулирования и поддержки.

Коллегу поддержала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова. Она считает, что для формирования инженерного кадрового резерва предприятий необходимо предоставлять больше возможностей для стажировок, делать предприятия более открытыми, чтобы формировать реальное представление о работе на заводах и фабриках, вопреки стереотипам.

Участники круглого стола сошлись во мнении о том, что усилить профориентационную работу предприятий позволит качественное преобразование среды для образования, научной деятельности и практик. О новой среде рассказал руководитель дирекции строящегося в Перми кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников. Он рассказал, что благодаря участию Пермского края в реализации ФП «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты», у молодёжи Прикамья и других регионов, а также иностранных студентов появится возможность обучаться и развиваться в научной деятельности с использованием передовой инфраструктуры и инженерного оборудования.

«Это позволит существенно увеличить популярность и привлекательность инженерных специальностей. Кроме того, Пермский край — это промышленный регион, и студенты пермских вузов смогут найти достойную, высокооплачиваемую работу уже в процессе обучения. Сейчас при поддержке краевого правительства выстраиваем взаимодействие с индустриальными партнёрами кампуса, разрабатываем сетевые образовательные программы, а также создаём матрицу карьерных траекторий для того, чтобы помочь абитуриентам выбрать направление обучения, соответствующее ожиданиям от будущей работы», — сказал Дмитрий Красильников.

Пермский инженерно-промышленный форум проходит в столице Прикамья с 29 ноября по 1 декабря на площадке выставочного центра «Пермь EXPO». Всего на форуме состоится более 50 мероприятий деловой программы.





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