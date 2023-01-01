Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал передачу ещё части полномочий мэрии Перми на краевой уровень Проект закона принят в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты заксобрания Пермского края одобрили перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти региона и органами местного самоуправления Перми. Законопроект был рассмотрен в двух чтениях в ходе заседания 30 ноября.

Документом предусматривается передача полномочий администрации Перми по подготовке документации планировки территории города для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами.

Краевое правительство также будет принимать решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой и нежилой застройки и заключать соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости и прекращении прав собственников на данные объекты.

Проект поступил в краевой парламент 10 ноября и получил поддержку экспертов и депутатов на заседаниях комитетов. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

На заседании отсутствовали депутаты: Ксения Айтакова (временная нетрудоспособность), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Мария Коновалова (временная нетрудоспособность), Вероника Куликова (отпуск), Дмитрий Новокрещенов (отпуск), Андрей Силаев (командировка), Ирев Хазиев (производственная необходимость), Сергей Черезов (производственная необходимость), Владимир Чулошников (временная нетрудоспособность), Денис Шитов.

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