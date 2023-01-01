Из пруда в Александровске достали тело утонувшего рыбака Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Александровске Пермского края водолазы достали из пруда тело утонувшего мужчины. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на минтербез региона, погибший был рыбаком.

В ведомстве добавили, что обстоятельства гибели ещё устанавливаются.

Ранее, 27 ноября, в Александровске утонул мужчина, который провалился под лёд на снегоходе. Его тело также было поднято со дна.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края обратились к жителям с призывом не выходить на неокрепший лёд.

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