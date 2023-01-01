Алёна Бронникова В Пермском крае принят законопроект о формировании экокультуры Депутаты парламента одобрили его во втором чтении 30 ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края 30 ноября поддержали во втором чтении законопроект о формировании экологической культуры, внесённый ранее главой региона Дмитрием Махониным. Документ был разработан краевым Министерством природных ресурсов.

Документ предусматривает, в том числе, правовое регулирование, полномочия органов власти, механизмы формирования экокультуры, меры господдержки общественных и некоммерческих организаций. Он позволит закрепить и усилить работу в области охраны окружающей среды, а также повысить уровень экокультуры населения.

«Законопроектом определяются механизмы формирования экологической культуры населения Пермского края. Упор планируется сделать на экологическое образование и просвещение. Его основная цель — сформировать у жителей экопривычки, сделать их удобными и ввести в ежедневный обиход», — отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

На территории региона находится большое количество промышленных предприятий, что существенно влияет на его экологию. Сейчас уже реализуется ряд проектов по охране окружающей среды, проводятся мероприятия по восстановлению лесов и уборке мусора на берегах рек. В законопроекте установлены способы и принципы осуществления государственной политики в сфере формирования экокультуры, введено понятие комплексного экологического образования и просвещения, определены направления деятельности в сфере формирования экокультуры в границах ООПТ.

В августе краевой парламент поддержал инициативу в первом чтении. Затем проект прошёл рассмотрение на комитете. Депутаты единогласно проголосовали «за».

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