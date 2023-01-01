Алёна Бронникова Депутаты краевого парламента поддержали законопроект о формировании экологической культуры в регионе Документ устанавливает способы и принципы осуществления государственной политики с сфере формирования экологической культуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края, которое состоялось 24 августа, депутаты единогласно поддержали в первом чтении законопроект о формировании экологической культуры, внесённый главой региона Дмитрием Махониным. Соответствующий документ был разработан краевым минприроды.

Проект закона состоит из 18 статей, определяющих, в том числе, правовое регулирование, полномочия органов власти, механизмы формирования экокультуры, меры господдержки общественных и некоммерческих организаций. Его принятие позволит не только закрепить и усилить работу в области охраны окружающей среды, но и повысть уровень экокультуры населения.

Кроме того, законопроект предусматривает установку способов и принципов осуществления государственной политики в сфере формирования экокультуры, вводит понятие комплексного экологического образования и просвещения, определяет направления деятельности в сфере формирования экокультуры в границах ООПТ. Основной целью закона является создание экопривычек населения.

Отметим, что на территории Пермского края находится большое количество промышленных предпряитий, что существенно влияет на экологию региона. В крае уже реализуется ряд проектов по охране окружающей среды, проводятся мероприятия по восстановлению лесов и уборке мусора на берегах рек. Специалисты отмечают ежегодный прирост участников экологических акций. Так, в прошлом году в их проведение был вовлечён каждый втрой житель региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.