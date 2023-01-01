Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Максим Артамонов Алексея Бахтиярова похоронят на Красновишерском кладбище рядом с женой Прощание состоится 1 декабря Поделиться Твитнуть

Алексей Бахтияров / фото: nashural.ru

Как стало известно «Новому компаньону», похороны инспектора заповедника «Вишерский» Алексея Бахтиярова, который скончался 29 ноября, пройдут завтра, 1 декабря. Прощание состоится в похоронном доме «Некрополь» в Красновишерске с 9:00 до 12:00, а похороны — в 13:00 на Красновишерском кладбище. Бахтиярова похоронят рядом женой, пояснили в заповеднике.

Три года назад инспектор перенёс инсульт и после этого каждый год проходил плановое обследование в Красновишерской больнице.

«В этом году он также его прошёл, и ждал машину, которая должна была отвезти его в Ваю, к дочери. Он находился в конторе, когда ему стало плохо. Директор заповедника Павел Бахарев вызвал скорую, но Алексей умер. Причина — повторный инсульт», — рассказали «Новому компаньону» в заповеднике.

Алексей Бахтияров родился на Чувальском хребте в семье коренных жителей, и всю жизнь провёл в родных местах — в горах и тайге. «В молодости он пас с отцом оленьи стада, работал с геологами Мойвинской партии, возил по тайге и горам грузы на лошадях и оленьих упряжках. С 1997 года работал в заповеднике «Вишерский» на кордоне Лиственничный».

В 2021 году Алексей Бахтияров вышел на пенсию и продолжал жить на кордоне Лиственничный вместе с сыном Николаем. В последнее время по состоянию здоровья он перебирался ближе к людям, в урочище «71 квартал».

Сын Алексея Бахтиярова Николай также сотрудник заповедника, и он продолжит работу отца.

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