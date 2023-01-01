В Прикамье скончался «последний вишерский манси» Алексею Бахтиярову было 69 лет Поделиться Твитнуть

Алексей Бахтияров / фото: nashural.ru

В среду, 29 ноября, умер Алексей Бахтияров. Об этом сообщили в заповеднике «Вишерский». Журналисты любили называть его «последним вишерским манси», хотя на самом деле это не так. У Алексея есть сын Николай, тоже чистокровный манси, он работал в заповеднике вместе с отцом и сейчас является его сотрудником.

Алексей Бахтияров родился на Чувальском хребте в семье коренных жителей, и всю жизнь провёл в родных местах — в горах и в тайге. «В молодости он пас с отцом оленьи стада, работал с геологами Мойвинской партии, возил по тайге и горам грузы на лошадях и оленьих упряжках. С 1997 года Алексей работал в заповеднике «Вишерский» на кордоне Лиственничный», — сообщили в заповеднике.

Ранее в «Вишерском» признавались: «Опытный таёжник — настоящая находка для научного отдела. Его дневниковые записи о погоде, высоте снега, результатах учётов численности зверей и птиц, фенологические анкеты всегда читаешь с удовольствием. В своём ремесле А.Н. Бахтияров разбирается, пожалуй, лучше всех в заповеднике. Живущих в окрестностях Лиственничного ручья животных знает, если не «в лицо», то уж точно наперечёт. Может наперёд сказать, когда стронутся с заснеженных апрельских гор дикие олени, где по весне ждать первых лосей, по каким тропам жирует медведь, где поселилась бобровая семья».

В 2021 году Алексей Бахтияров вышел на пенсию и продолжал жить на кордоне Лиственничный вместе с сыном Николаем. В последнее время по состоянию здоровья он перебирался ближе к людям, в урочище «71 квартал».

О дате похорон Алексея Бахиярова не сообщается.





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