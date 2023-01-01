Сэкономленные в бюджете Березников деньги направят на покупку техники в зону СВО Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На заседании думы Березниковского городского округа Пермского края принято решение направить часть средств, сэкономленных при исполнении бюджета, на приобретение снаряжения и техники для нужд специальной военной операции. Об этом пишет тг-канал «На местах».

Издание напоминает, что это не первая мера поддержки, принятая в Березниках для участников СВО и их семей. Ранее городские власти решили компенсировать семьям мобилизованных затраты на аренду жилья (выплаты на одну семью составляют до 15 тыс. руб. в месяц). А детям мобилизованных решено предоставить бесплатное двухразовое питание в детском саду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.