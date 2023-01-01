Дело бывшего директора пермского АО «Протон-ПМ» проложат рассматривать в суде 5 декабря Поделиться Твитнуть

Дмитрий Щенятский

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районном суде Перми 30 ноября началось рассмотрение по существу уголовного дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию производства оборонного предприятия «Протон-ПМ». Подсудимыми по делу являются бывший директор предприятия Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин и сотрудники воронежской компании «Солвер».

Дмитрий Щенятский попросил суд отложить заседание в виду того, что его адвокат участвует в другом процессе в Кемеровской области и физически не смог добраться сегодня до Перми.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», суд объявил перерыв в процессе до 5 декабря.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в том, что якобы причастны к хищению более 195 млн руб. Фирма «Солвер» занималась поставкой оборудования для подготовки завода к производству двигателя РД-191. Во время предварительного следствия Щенятский отрицал свою вину.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» занимается производством жидкостных ракетных двигателей. В перечне продукции предприятия — двигатели РД-276 для семейства ракет-носителей «Протон», агрегаты РД-191 ракеты-носителя «Ангара», комплектующие авиационных двигателей, вертолётных редукторов, детали турбокомпрессора двигателя танка Т-90, агрегаты противокорабельной ракеты «Москит» и т.п.

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