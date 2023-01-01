В Перми за декаду выпала месячная норма осадков Такого не было 13 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За третью декаду ноября в Перми выпало 52 мм осадков, это почти равняется месячной норме. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Синоптики обращают внимание на то, что все осадки выпали в виде снега.

За ночь на 30 ноября в краевом центре выпало ещё 5 мм осадков. Высота снежного покрова составляет теперь 30 см.

По краю больше всего осадков за последние 10 дней ноября выпало в Оханске (61 мм) — это больше месячной нормы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.