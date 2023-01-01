Директор пермской транспортной компании скрыл от налогов 19 млн рублей Расследование уголовного дела завершено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осудят руководителя коммерческой организации, который скрыл более 19 млн руб., за счёт которых должно было производится взыскание налогов.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, следствием установлено, что с 16 июня 2022 года по 1 марта 2023 года обвиняемый, являясь гендиректором ООО, имеющего задолженность по НДС, располагая денежными средствами в вышеуказанном размере, расходовал их по своему усмотрению «вопреки интересам общества и государства».

В ходе предварительного следствия на имущество организации судом был наложен арест на общую сумму более 18 млн руб., также ООО погасило недоимку на сумму более 11 млн руб.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», речь идет об ООО «Алнаир-Транспорт» — компании, осуществляющей деятельность в сфере грузового транспорта. Директором и бенефициаром общества является Андрей Никифоров. Известно, что ФНС обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом.

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