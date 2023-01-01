Андрей Стрельцов «Пермские медведи» победили в Волгограде Подопечные Валентина Бузмакова вернулись на втрое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В Волгограде состоялся матч 10-го тура мужского чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. «Пермские медведи» уверенно переиграли аутсайдера турнира волгоградский «Каустик». Итог поединка 26:33 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Денис Афонин, забросивший 11 мячей.

После этого успеха «Пермские медведи» вернули себе второе место в турнирной таблице, отставая от лидеров ЦСКА на одно очко. С армейцами пермякам предстоит сыграть в гостях 5 декабря.

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