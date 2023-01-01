Максим Артамонов В центре Перми эвакуировали школу №7 В МСЧ поступило сообщение о задымлении в здании Поделиться Твитнуть

Вечером 29 ноября в Перми была эвакуирована школа № 7 на улице Попова. Из школы вывели 30 учеников и 27 сотрудников. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что в 17:14 в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в электрощите на цокольном этаже учебного корпуса школы № 7.

К месту вызова сразу были направлены 50 огнеборцев на 10 пожарных машинах.

Как выяснили прибывшие к зданию школы спасатели, в электрощите произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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