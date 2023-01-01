Максим Артамонов Премьер пермского балета Иван Суродеев переезжает в Австралию В следующем году он присоединится к труппе Балета Квинсленда Поделиться Твитнуть

Елизавета Домрачева (Диана) и Иван Суродеев (Актеон)

Ирина Прокопьева

Премьер труппы Пермского театра оперы и балета Иван Суродеев завершил сотрудничество переезжает в Австралию, где в следующем году будет выступать в Балета Квинсленда (Queensland Ballet). Об этом сообщается в telegram-канале Оперного театра.

Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко прокомментировал уход артиста. Он пояснил, что когда предложил Ивану работу в Перми, он в тот самый момент собирался на просмотр в Балет Квинсленда.

По словам Мирошниченко, они договорились, что Иван Суродеев сообщит о результатах поездки.

«По возвращении Иван позвонил и сказал, что хочет работать в Перми. Я сказал, что он принял абсолютно правильное решение, и началась интенсивная и плодотворная работа. Сейчас, видимо, пришёл ответ, что его всё-таки берут, и Иван не изменил своей мечте жить и работать в Австралии. Иван — очень хороший танцовщик, и я, безусловно, желаю ему всевозможных успехов. Жаль только, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А ещё жаль, что Пермский балет оказался для него эдаким перевалочным пунктом», — сказал Мирошниченко.

Руководитель балетной труппы добавил, что «был убежден, что Иван заразится творческой атмосферой, которая сейчас поселилась в театре, оценит те условия, которые были для него созданы, и отношение к себе».

Он рассчитывал, что сотрудничество с Иваном Суродеевым продлится не один год.

В заключение Сергей Мирошниченко ответил, что не собирается отказываться от «намеченного курса на обновление и творческий рост коллектива, на возвращение профессиональной и творческой дисциплины, на сплоченность труппы вокруг художественной идеи и на создание для артистов наилучших условий как творческих, так и материально-бытовых, на которые только способен театр в настоящий момент».

«Нет сомнений, что труппа ещё пополнится молодыми и талантливыми артистами, будет радовать зрителей новыми постановками и спектаклями все ещё не маленького репертуара, многие из которых есть только в Пермском театре оперы и балета. Уверен, что так и будет», — рассказал Мирошниченко.

Напомним, Иван Суродеев пришёл на позицию премьера в труппу Пермского театра оперы и балета из «УралБалета» (Екатеринбург) в сентябре этого года. Артист знаком зрителям по выступлению на Международном конкурсе артистов балета «Арабеск» в 2018 году.

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