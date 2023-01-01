Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Георгий Еналдиев возвращается в Пермский балет Оперная и балетная труппы получили пополнение Поделиться Твитнуть

Георгий Еналдиев

Никита Чунтомов

Как стало известно на пресс-конференции, посвящённой началу 152-го сезона в Пермском театре оперы и балета, в балетную труппу возвращается самый популярный премьер последних лет — Георгий Еналдиев, который нынешней весной пытался поменять Пермь на Владивосток.

Кроме того, на позицию премьера в труппу пришёл Иван Суродеев из «УралБалета» (Екатеринбург), который знаком зрителям по выступлению на Международном конкурсе артистов балета «Арабеск» в 2018 году. Кордебалет пополнили Богдан Холомей и Варвара Архипова.

К оперной труппе с сезона 2023/24 присоединились сопрано Екатерина Проценко и бас Иван Щербатых.

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