Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Георгий Еналдиев покинул Пермский балет Харизматичный премьер предпочёл Дальний Восток Поделиться Твитнуть

Георгий Еналдиев

Никита Чунтомов

Грустная новость для пермских балетоманов: с сайта Пермского театра оперы и балета исчезло упоминание Георгия Еналдиева, артиста балетной труппы в статусе премьера. По информации «Нового компаньона», он перешёл в Дальневосточный театр оперы и балета (Владивосток), являющийся филиалом Мариинского театра.

Это большая утрата для труппы. Георгий Еналдиев обладает не только роскошным прыжком и феноменальной исполнительской чёткостью, но и харизмой, драйвом, апломбом. В репортаже о гала-концерте в честь дня рождения Пермского балета совсем недавно, в феврале «Новый компаньон» писал:

«Говоря о тех, кто «сделал» это вечер, нельзя не упомянуть Георгия Еналдиева. Его имя в этом тексте должно быть написано большими буквами; жаль, правила русской орфографии это не поощряют. Он не просто сделал — он вытащил балетный дивертисмент, ответил и за классику, и за характерный танец».

«Фирменным» концертным номером танцовщика, который он исполнил и в вышеупомянутом концерте, были вариации Армена из балета «Гаянэ». Еналдиев не сразу пришёл в классический танец, профессиональную карьеру он начинал в труппе народного танца в родной Северной Осетии, а позже смог покорить классические высоты, не утратив зажигательного характера народной пляски.

Такие артисты очень нужны в музыкальном театре, заменить его будет непросто.

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