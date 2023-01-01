Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Георгий Еналдиев покинул Пермский балет

Харизматичный премьер предпочёл Дальний Восток

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Георгий Еналдиев

Георгий Еналдиев
  Никита Чунтомов

Грустная новость для пермских балетоманов: с сайта Пермского театра оперы и балета исчезло упоминание Георгия Еналдиева, артиста балетной труппы в статусе премьера. По информации «Нового компаньона», он перешёл в Дальневосточный театр оперы и балета (Владивосток), являющийся филиалом Мариинского театра.

Это большая утрата для труппы. Георгий Еналдиев обладает не только роскошным прыжком и феноменальной исполнительской чёткостью, но и харизмой, драйвом, апломбом. В репортаже о гала-концерте в честь дня рождения Пермского балета совсем недавно, в феврале «Новый компаньон» писал

«Говоря о тех, кто «сделал» это вечер, нельзя не упомянуть Георгия Еналдиева. Его имя в этом тексте должно быть написано большими буквами; жаль, правила русской орфографии это не поощряют. Он не просто сделал — он вытащил балетный дивертисмент, ответил и за классику, и за характерный танец».

«Фирменным» концертным номером танцовщика, который он исполнил и в вышеупомянутом концерте, были вариации Армена из балета «Гаянэ». Еналдиев не сразу пришёл в классический танец, профессиональную карьеру он начинал в труппе народного танца в родной Северной Осетии, а позже смог покорить классические высоты, не утратив зажигательного характера народной пляски. 

Такие артисты очень нужны в музыкальном театре, заменить его будет непросто. 

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