Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Настоящий праздник Пермский балет отметил день рождения — ему исполнилось 97 лет Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Как показывает 300-летие Перми, три года — совсем немного для того, чтобы подготовить масштабный юбилей, поэтому большой гала-концерт к дню рождения Пермского балета (6 +), прошедший 2 февраля, можно считать репетицией его 100-летия. Мечталось, чтобы большое событие произошло уже на новой сцене, и предварительные планы такие были: новый театр в Разгуляе первоначально планировали построить как раз к 2026 году, но что-то об этом пока ничего не слышно. Вряд ли получится… Тем не менее, стоит начинать готовиться: гала-концерт показал, что работы с труппой и для труппы ещё немало.

Вечер был длинный, обстоятельный, с двумя антрактами; дивертисмент, большие фрагменты из классических балетов, все наличествующие звёзды плюс приглашённые — всё как положено. Возможности труппы, особенности репертуара — из подобных гала можно многое узнать.

Зрителям бросилась в глаза интернациональность Пермского балета. Во втором отделении в дуэте из «Ромео и Джульетты» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана вышла Стефания Гаштарска — балерина родом из Северной Македонии, оказавшаяся в Перми благодаря «Арабеску». Это был её дебют в роли: она впервые станцевала в «Ромео и Джульетте» 4 февраля, через день после концерта. Даже не самая выигрышная в плане техники сцена на балконе показала её фантастические исполнительские качества — красоту и ломкость жеста, бесстрашие и обаяние, а уж артистизм здесь просто доктор прописал: версия Макмиллана вся на него рассчитана. Стафания отважно берёт на себя одно за другим классические названия и скоро понесёт на своих хрупких плечиках весь основной репертуар, но почему-то её совсем не видно в премьерах. А так хотелось бы…

Сразу после Стефании в па-де-де из «Арлекинады» вышла Томонэ Кагава: она, было, уезжала из России, но вернулась.

Центральным эпизодом дивертисмента стало па-де-де Дианы и Актеона из «Эсперальды», где выступила прима труппы Булган Рэнцэндорж в паре с Кириллом Макуриным. Очень гармоничная пара, построенная на контрасте — миниатюрная брюнетка и мускулистый блондин, как раз для этого дуэта-дуэли. Оба радовали техничностью, Макурин был в ударе — исполнил всю серию револьтадов, включая финальный «факультативный» — его исполнять не обязательно, но если танцовщик чувствует, что может, у него есть шанс заработать овации, которые Кирилл получил сполна и по заслугам. Драйв, азарт, лёгкое лукавство, смертельная игра — Диана и Актеон сделали этот вечер.

Впрочем, не только они…

Главная звезда труппы — лауреат «Золотой маски» Полина Ланцева, более известная под прежней фамилией Булдакова, выходила на сцену дважды: в паре с Артёмом Мишаковым в русском танце из «Лебединого озера» и в «Тенях» из «Баядерки». Оба номера в программе не случайны: это оммаж Алексею Мирошниченко, который так много сделал для Пермского балета в бытность свою его художественным руководителем. Правда, в русском танце Алексей Григорьевич наверняка захотел бы «подтянуть» кое-какие мелочи вроде частого перебора ладошками — не было в нём должной чёткости, зато «Тени» были безупречны — именно такого «белого», классического, эффектного балета добивался Мирошниченко в этой постановке, а Полина Ланцева ещё раз доказала, что свою «Золотую Маску» она не случайно получила именно за Никию из «Баядерки».

Говоря о тех, кто «сделал» это вечер, нельзя не упомянуть Георгия Еналдиева. Его имя в этом тексте должно быть написано большими буквами; жаль, правила русской орфографии это не поощряют. Он не просто сделал — он вытащил балетный дивертисмент, ответил и за классику, и за характерный танец. Он был страстным Ромео — их дуэт со Стефанией Гаштарской заставил порозоветь щёки барышень в зрительном зале; а завершилось второе отделение вечера большой сюитой из «Гаянэ» Хачатуряна, где Еналдиев блеснул в своих «фирменных» вариациях Армена, которыми он покорил не один балетный конкурс.

«Гаянэ» — опять-таки не случайный номер в программе вечера. Было бы странно не включить это название в большой балетный гала в год 300-летия Перми: ведь то, что балет был в 1943 году написан Арамом Хачатуряном и впервые поставлен Ниной Анисимовой именно в Перми — это одна из главных городских легенд ХХ века. Сюита показала, что «Гаянэ» — это отличная музыка и первоклассная хореография — весь балет, целиком, а не только «Танец с саблями», который, кстати, был исполнен не лучшим образом, особенно в сравнении с вариациями Армена. Захотелось увидеть спектакль целиком: в год юбилея города, да и юбилея «Гаянэ» тоже — ей исполняется 80, да с таким Арменом… Вот только что делать с либретто? Сегодня не то что ставить на сцене — даже читать неловко эту советскую вампуку о борьбе колхозников с вредителями — не жуками, а диверсантами.

«Парад звёзд» был удачно дополнен «балом дебютанток» — выпускниц Пермского хореографического училища 2020-21 годов, уже принятых в труппу на позиции солисток. Диане Куцбах доверили «Умирающего лебедя»; не сказать, что она исполнила культовую миниатюру потрясающе, но вполне достойно. Ульяна Мокшева впервые вышла на сцену в роли Анюты в дуэте из одноимённого балета; говорят, постановщик Владимир Васильев, ревностно следящий за судьбой своего детища на пермской сцене, лично одобрил этот ввод. Екатерине Лебедевой в паре с Олегом Мангадаевым выпала честь выступить в новой миниатюре художественного руководителя Пермского балета Антона Пимонова Baroque на музыку Вивальди.

То, что Пимонов специально для гала-концерта поставил эту вещь, пермская публика оценила: хореограф нечасто выступает с премьерами.

Гостевых номеров было всего два, но оба — опять-таки не случайные. Приехал Мариинский театр, который Пермский балет считает своим родителем или хотя бы старшим братом: эвакуация Мариинки (тогда — Кировского театра) в Молотов в годы Великой Отечественной войны дала толчок к созданию в городе хореографического училища и постоянной собственной балетной труппы; с тех пор между двумя театрами существует постоянный контакт, достаточно сказать, что многие руководители Пермского балета — и Николай Боярчиков, и Алексей Мирошниченко, и нынешний Антон Пимонов — «выпускники» Мариинки. Приехал и УралБалет — именно в Екатеринбургском театре оперы и балета Антон Пимонов работал до переезда в Пермь, сотрудничал с Вячеславом Самодуровым, который привёз на пермский гала-вечер авторскую хореографическую миниатюру и приехал лично.

Гости были хороши… УралБалет в Stripsody, поставленной на постмодернистский ироничный вокализ Кэти Берберян, блеснул современным мышлением, острой стилистикой и юмором; а петербуржцы — не впервые радующая Пермь своим выступлением народная артистка России, лауреат «Золотой маски» Виктория Терёшкина и высоченный красавец Роман Беляков — отточенной техничностью в исполненных фрагментах из «Кармен-сюиты».

Ещё одним желанным гостем стал легендарный Михаил Семёнов… Нет, он не танцевал и не выходил на сцену. Он, как всегда, сидел в первом ряду партера, откуда забрасывал артистов залпами букетов и ворохами гвоздик. Публика восторженно аплодировала не только артистам, но и их пылкому поклоннику. Михаил вот уже четверть века приезжает из Москвы на все большие балетные события в Перми, и его щедрость и широта натуры превращают их в настоящие праздники.

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