Алёна Бронникова В Прикамье не хватает квалифицированных проектировщиков в строительстве Краевой минобр предложил помощь в переподготовке кадров Поделиться Твитнуть

Глава инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края Анна Князева обратила внимание на нехватку квалифицированных проектировщиков в сфере строительства. По её словам, проведение реставрационных работ зачастую затягивается по причине отсутствия специалистов.

Проблема обсуждалась в рамках вопроса по восстановлению историко-культурного комплекса «Усолье Строгановское» на заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам 29 ноября. Анна Князева отметила, что работы по сохранению ОКН — это сам по себе длительный процесс.

«Сразу весь комплекс, за один год, мы всё равно не сделаем, — ответила она на вопрос депутата об объёме финансирования работ для ускорения процесса. — Это даже не потому, что не хватает средств — нам не хватает сил подрядчиков, которые будут это делать. На сегодня в Пермском крае в этом провал. У нас нет нормальных проектировщиков».

Для разработки проектов ведомство привлекает подрядчиков, в том числе, из других городов. Однако, по словам Анны Князевой, проблема оказалась массовой и наблюдается в других регионах. При этом лицензию на реставрацию ОКН получают многие организации, а работают единицы. Например, в Пермском крае таких организаций порядка 80, а работы по сохранению ОКН ведут менее 10.

Председатель комитета Алексей Мельников предложил рассмотреть вариант создания соответствующего образовательного учреждения или воспользоваться механизмом целевого набора. Присутствовавшая на заседании министр образования Раиса Кассина выразила готовность помочь в решении вопроса и предложила переподготовку кадров.

«Я согласна с тем, что это общая проблема, но она точно решаемая. Обучение по целевому набору — это не быстрая история, гораздо быстрее и надёжнее — доучивание. Даже не повышение квалификации, а переподготовка. Когда нужно обучить кого-то для пользы края, мы готовы это сделать. Давайте наберём группу и выучим их на проектировщиков», — предложила она.

Министр также рассказала, что Пермский политех сейчас содержит такую группу по архитектуре. В ближайшее время планируется привлечь для этого федеральные средства. По заказу края студенты также смогут пройти в течение трёх лет профессиональную переподготовку.

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