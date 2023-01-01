Максим Артамонов В следующем году в Прикамье благоустроят 14 общественных пространств В Перми победил проект благоустройства долины реки Данилиха Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году в Пермском крае планируется благоустроить 14 общественных пространств. Об этом сообщает «Рифей».

В конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды», который состоялся в этом году, приняли участие более 30 объектов из 13 муниципальных образований. А во всероссийском онлайн-голосовании за приоритетные проекты благоустройства участвовали 255 тыс. жителей региона.

По итогам голосования в Добрянском округе в 2024 году решено обновить два общественных пространства — Сквер им. П.М. Пелиха в Добрянке и Инженерный сквер в Полазне. Также планируется благоустроить Сквер «Ленин ART» в Чусовом, Павловскую аллею по ул. Ленина в Очере, Бульвар Культуры в Чернушке и Бульвар Голева в селе Пешнигорт Кудымкарского округа.

В Краснокамске продолжатся работы по обновлению центральной набережной Кама, в Березниках — сделают Тропу здоровья, а в Осе — Ярмарочную площадь. В Лысьве благоустроят территорию перед культурно-деловым центром.

В Кунгуре большинство жителей проголосовали за проект обновления ул. Карла Маркса, в Чайковском продолжится благоустройство ул. Ленина на участке от речного вокзала до площади Карла Маркса.

В Перми победил проект благоустройства долины р. Данилиха.

Во всероссийском голосовании за приоритетные проекты благоустройства больше всего были активны жители Чайковского, Осинского, Чернушинского, Кунгурского и Березниковского округов.

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