Власти Прикамья на выставке «Россия» на ВДНХ провели встречу с инвесторами в АПК Реализацию в регионе проектов на 4,6 млрд рублей сейчас рассматривает РСХБ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

В рамках Дня Пермского края на международной выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, регион презентовал потенциальным инвесторам свой экономический потенциал в разных сферах, в том числе в агропромышленном комплексе.





Мероприятие прошло в формате Road Show, включающем цикл презентаций и деловых встреч. Партнёром по организации мероприятия выступил АО «Россельхозбанк», который за период работы в регионе уже направил в экономику Пермского края 46,1 млрд руб., в том числе 22,2 млрд руб. — на развитие сельского хозяйства. По словам заместителя председателя правления РСХБ Константина Стырина, банк и дальше готов вкладывать средства в проекты по производству и переработке на условиях возвратности инвестиций и высокой рентабельности.





«По нашей оценке, оптимальной точкой роста сельского хозяйства станет продолжение реализации потенциала молочной отрасли. Сейчас мы рассматриваем возможность ведения шести проектов по созданию молочно-товарных и животноводческих комплексов с общим объёмом наших инвестиций свыше 4,6 млрд руб.», — рассказал Константин Стырин.





Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Пермском крае — большие перспективы для развития и в сфере сельского хозяйства.



«Мы уделяем особое внимание созданию условий для комфортного ведения бизнеса с учетом обратной связи от предпринимательского сообщества, работе с потенциальными внутренними инвесторами и привлечению инвестиций в отрасль АПК нашего края», — отметил губернатор.





Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков сообщил, что сейчас регион заинтересован в реализации инвестиционных проектов в молочном животноводстве, овощеводстве, а также в развитии аквакультуры и производства товарной рыбы, переработке сельхоз продукции и открытии новых пищевых производств и комбинатов готовой еды.





«Наличие свободных земельных ресурсов и государственная поддержка — это ключевые преимущества региона», — подчеркнул министр.





В ходе Дня региона на выставке «Россия» Дмитрий Махонин провёл также серию деловых встреч с потенциальными инвесторами, на которых обсуждались проекты по строительству на территории региона объектов в сфере глубокой переработки молока, комплексному развитию сельских территорий, строительство тепличных комплексов для увеличения производства и обеспечения овощами жителей Пермского края.













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