Максим Артамонов В спецоперации убили жителя Кишертского округа Прикамья Юрия Подчуфарова У него остались жена и 4-месячная дочь Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кишертского мунипиального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец с. Меча Пермского края Юрий Подчуфаров. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа в соцсети ВКонтакте.

По данным властей, рядовой Юрий Подчуфаров погиб 15 ноября. Обстоятельства смерти и возраст мужчины не уточняются.

У погибшего остались жена и 4-месячная дочь.

Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. О времени и месте похорон власти сообщат дополнительно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.