Максим Артамонов В Пермском крае следователи проводят проверку по факту гибели рыбаков Тела погибших обнаружили 28 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Верещагино следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух рыбаков в Ильинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По предварительным данным, 25 ноября двое мужчин во время рыбалки на реке Кама вблизи села Слудка провалились под лёд. О происшествии сообщил очевидец, рыбачивший вместе с ними. Через три дня, 28 ноября, тела рыбаков нашли спасатели.

Ранее в минтербезе региона сообщили, что на поиски мужчин, исчезнувших в районе о. Туринец в Ильинском округе, были привлечены шесть сотрудников поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения и две единицы техники.

Следователи опросили очевидцев произошедшего и осмотрели место происшествия. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ведомстве напоминают, что во избежание несчастных случаев рыбакам следует внимательно осмотреть место предполагаемой рыбалки и определить прочность льда. Если лёд начал трещать, а также при угрозе отрыва льда от берега нужно немедленно покинуть этот участок.

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