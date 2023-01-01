В Пермском крае ищут пропавших рыбаков Их личные вещи нашли возле полыньи в районе острова Туринец Поделиться Твитнуть

В Пермском крае без вести пропали несколько рыбаков. Как сообщили в минтербезе региона, на поиски мужчин, исчезнувших в районе о. Туринец в Ильинском ГО 26 ноября, были привлечены шесть сотрудников поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения и две единицы техники.

Надводный поиск рыбаков результатов не дал, были найдены лишь личные вещи пропавших и обнаружена полынья на Каме. Предположительно, в ней рыбаки и утонули.

Тела людей попытаются найти водолазы.

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