В Перми создаётся новый штаб по благоустройству города Его возглавит Дмитрий Галиханов Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

На сайте мэрии опубликован проект постановления администрации Перми о создании нового штаба по вопросам благоустройства города.

В документе сказано, что штаб создаётся для координации мероприятий по благоустройству и содержанию территории Перми. Он должен анализировать проведение работ, выполняемых подрядными организациями, давать экспертные оценки, заниматься подготовкой предложений по совершенствованию проведения работ; организовывать взаимодействие администрации Перми с представителями органов госвласти края, подрядными организациями и сетевиками.

Председателем штаба станет замглавы Перми Дмитрий Галиханов, а заместителем — начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

Заседания штаба назначаются председателем по мере необходимости, а в период неблагоприятных погодных условий проводятся внеочередные заседания.

В настоящий момент проект постановления о создании городского штаба по вопросам благоустройства находится на антикоррупционной экспертизе. Она должна завершиться 4 декабря.

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