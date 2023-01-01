С 1 декабря автобусы №13 в Перми начнут ходить чаще А у автобусов №59 изменится схема движения в районе Ипподрома Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 декабря в Индустриальном районе запланированы изменения движения автобусов маршрутов №13 и №59. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Так, на автобусный маршрут №13 будут выведены две дополнительные машины. Это позволит уменьшить интервал движения и снизить загрузку салонов. Она повысилась в связи с ремонтом трамвайной линии на ул. Мира.

Кроме того, у автобусов №59 изменится схема движения в районе Ипподрома. Конечно маршрута станет ТРК «Планета», а остановка «Улица Милиционера Власова» по ул. Мира обслуживаться маршрутом не будет. Там продолжат останавливаться только автобусами №13к и №80.

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