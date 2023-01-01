В филиале ПМУ принят коллективный договор до 2026 года Поделиться Твитнуть

В филиале ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми подписан коллективный договор на 2024-2026 годы. Документ содержит объём социальных льгот и гарантий, значительно превышающий требования законодательства и отраслевых соглашений.

В конференции трудового коллектива по принятию нового коллективного договора 28 ноября 2023 года приняли участие 48 делегатов от всех подразделений ПМУ. Представители сторон социального партнёрства выступили с докладами о проделанной работе в рамках выполнения коллективного договора в 2022 году.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Достойный уровень оплаты труда сотрудников — приоритет для Компании. По этому показателю филиал ПМУ уже много лет в лидерах химической отрасли Пермского края. Для нас также особенно важны соблюдение всех требований охраны труда, забота о здоровье персонала и поддержка спорта.

Минимальная и средняя заработные платы в филиале уже много лет существенно превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. В 2022 году среднемесячная заработная плата рабочего персонала на предприятии составила 75 931 руб., это на треть выше средней по краю (56 355 руб., по данным Пермьстата). За отчётный период работодатель направил на обеспечение социальных льгот и гарантий 212,4 млн руб. В расчёте на одного сотрудника расходы составили 265 100 руб.

Персонал предприятия обеспечивается сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, имеет возможность проходить оздоровление в санаториях и профилакториях. На предприятии круглосуточно работает здравпункт с широким спектром оказываемых медицинских услуг, включая стоматологию. Персоналу предоставляются услуги транспорта, выплачивается дотация на питание, организуется летний детский отдых. Действует корпоративная ипотечная программа.

Делегаты конференции подтвердили выполнение условий коллективного договора в 2022 году в полном объёме. Документ стал основой колдоговора на 2024-2026 годы. В нём сохранён весь обширный объём социальных льгот и гарантий — это 70 пунктов сверх обязательств работодателя по Трудовому кодексу РФ. Среди улучшений социальной программы предприятия в новый договор включён дополнительный оплачиваемый день отпуска сотруднику, ставшему отцом, — для встречи супруги из роддома.

Алексей Клейн, председатель крайкома Росхимпрофсоюза:

— Коллективный договор филиала ПМУ «Уралхима» является одним из лучших не только в химической отрасли Пермского края, но и в России. Особо стоит отметить комплексный подход работодателя к здоровью сотрудников. Замечательно, что предприятие хранит традицию проведения ежегодной конференции по исполнению колдоговора. Это значит, что работодатель слышит трудовой коллектив, диалог настроен, а вопросы эффективно решаются.





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