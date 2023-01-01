Проект «Дягилев+» презентовали на международной выставке «Россия» на ВДНХ Мини-фестиваль был представлен как часть одного из главных брендов Прикамья Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

На площадке международной выставки-форума «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, в рамках Дня Пермского края была презентована программа фестиваля «Дягилев+». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В 2023 году фестиваль пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря и станет частью событийной программы 300-летнего юбилея краевой столицы.





Впервые фестиваль «Дягилев+» прошёл в Перми в 2020 году. Этот специальный проект был задуман как спутник Дягилевского фестиваля и является своего рода «послесловием» к его основной, летней программе.





Презентовать проект было решено во время Дня региона на выставке «Россия», так как Дягилевский фестиваль является одним из главных брендов и «визитной карточкой» Прикамья. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Прикамье является не только одним из индустриальных центров страны, но и яркой культурной величиной, где умеют создавать и высокотехнологичную продукцию, и новые творческие смыслы.





«Фестиваль — это уникальное событие, которое сохраняет традиции Дягилева — делает нашу культуру международным достоянием. И при этом с каждым годом становится всё свежее и интереснее», — отметил губернатор.





Напомним, программа мини-фестиваля «Дягилев+» 2023 года была анонсирована 21 ноября. Главными событиями станут два танцевальных спектакля — спектакль-концерт YOUKALI и проект «Дуо».





Выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября и проработает до 12 апреля. В ней принимают участие все регионы страны, федеральные министерства и корпорации. День Пермского края на выставке проходил 28 ноября.





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