Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь на фестиваль «Дягилев+» приедет Диана Вишнёва Билеты поступят в продажу 23 ноября Поделиться Твитнуть

Диана Вишнёва / фото: muzhyazheny.ru

Во вторник, 21 ноября, стала известна программа зимнего мини-фестиваля Теодора Курентзиса «Дягилев+» (пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря). Главными событиями станут два танцевальных спектакля.

Танцевальный спектакль-концерт YOUKALI (24 декабря, Дом Музыки, бывшая «Литера А» завода Шпагина, 18+) продолжает серию спектаклей-оммажей поэтам и музыкантам, оказавшим влияние на мировую культуру. В прошлые годы фестиваль представлял проекты, посвящённые Паулю Целану и Шарлю Бодлеру, на этот раз авторы вдохновлялись творчеством Курта Вайля. Специально для YOUKALI композиторы Алексей Сюмак, Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Вангелино Курентзис, FM Einheit и Теодор Курентзис создали свои версии песен Вайля: это и близкие к оригиналу аранжировки, и радикально новые авторские прочтения. Исполняют их хор и оркестр musicAeterna, а также приглашённые музыканты, которые играют не только на классических европейских инструментах, но и на экзотических, вроде гуиро или кроталей.

На основе этой музыки режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова, известные по спектаклям «Дягилевского фестиваля» De Tempora Fine Comoedia и «Персефона», создали, как сказано в релизе, «сюрреалистическое кабаре по форме и философскую притчу по содержанию».

Спектакль исполняет танцевальная труппа musicAeterna Dance. На «Дягилев+» постановкой впервые продирижирует Теодор Курентзис.

фото: фестиваль "Дягилев+"

Концепция проекта «Дуо» (26 и 27 декабря, Дом Музыки, 16+) рождалась в диалогах хореографа Павла Глухова и двух прим Мариинского театра — Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся из общей исходной точки, о контакте с другим и поиске в нём собственного отражения, о встрече с самим собой.

Дизайнер Светлана Тегин разработала для Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко костюмы, которые трансформируются по ходу танцевального действия. Музыку к спектаклю написал Алексей Ретинский, её исполнят сам автор, ансамбль musicAeterna folk и инструментальное трио Île Thélème ensemble.

Алексей Ретинский, композитор:

— Фольклорная составляющая музыки балета апеллирует к архетипам, столь непросто осознаваемым, но пронизывающим всё и вся. Фортепианное трио выводит танец в многоцветье жанровой палитры, указывая путь в лабиринтах драмы. Электроника расширяет эмоциональное поле танцоров, доводя его до экстатического обновления.

Также в программе «Дягилев+» камерный концерт солистов musicAeterna (25 декабря, Частная филармония «Триумф», 12+). Ольга Волкова, Иван Субботкин, Наил Бакиев и Алексей Жилин представят два редко исполняемых квартета Мориса Равеля и Клода Дебюсси, в которых композиторы-импрессионисты экспериментируют в нетипичном для себя жанре.

Кроме того, зрители фестиваля получат возможность увидеть легендарный авангардистский немой фильм «Моя бабушка» (25 декабря, Частная филармония «Триумф», 18+) грузинского режиссёра Котэ Микаберидзе. Этот фильм создавался как сатирическая комедия о нравах советских бюрократов в эпоху НЭПа, а стал открытием целого художественного направления. Автор фактически изобрёл советский сюрреализм, не зная о похожих кинопоисках Бунюэля и не видев картин Магритта. Фильм будет показан под музыкально-шумовое оформление петербургского проекта Saraf, который экспериментирует на стыке сторителлинга, нойза, дроун-эмбиента и ритуальных практик.

Одной из площадок фестиваля станет бар «Совесть», где можно будет пообщаться с артистами.

Продажа билетов на события «Дягилев+» начнётся 23 ноября в 16:00 по пермскому времени на Яндекс Афише и на сайте Дягилевского фестиваля.

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